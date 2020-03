Silvestroni (FdI): Forza Nettuno, non siete soli! - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E’ una guerra senza esclusione di colpi quella che si sta affrontando contro il nemico invisibile coronavirus. Una guerra dove purtroppo qualcuno è più in prima linea di altri. Tra questi, dopo il personale sanitario e le forze dell’ordine, ci sono sicuramente i sindaci e gli amministratori locali chiamati a dare risposte ai cittadini tra paura e incertezza per il futuro spesso con l’enorme difficoltà degli scarsi mezzi a disposizione e della farraginosità della macchina amministrativa che tra un decreto e l’altro complica ogni cosa. In questo contesto voglio esprimere tutta la mia vicinanza, sostegno e solidarietà al Sindaco di Nettuno e alla cittadinanza tutta per il dilagare inesorabile del virus che ha portato a contare finora ben 41 contagiati e 4 morti. Encomiabili le iniziative che il Sindaco Coppola sta prendendo per limitare i contagi, ma preme ribadire che i territori e i sindaci non possono essere lasciati solo a combattere con armi spuntate. Il governo dia strumenti immediati, aiuti i comuni colpiti. Forza Nettuno, non siete soli!

On. Marco Silvestroni Cordinatore della provincia di Roma di Fratelli d’Italia