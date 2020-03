Nettuno, Pd: Arrivo di mascherine dalla regione Lazio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Arrivo di mascherine dalla regione Lazio

Questa mattina, venerdì 27 marzo, abbiamo ricevuto la conferma che come deciso in

direzione regionale e dal nostro presidente Zingaretti arriveranno in tutti i comuni della regione Lazio un considerevole numero di mascherine. In particolare le amministrazioni comunali riceveranno nei prossimi giorni una email con tutti i dettagli. Il contingente assegnato è calcolato proporzionalmente agli abitanti e rispetterà il seguente criterio:

fino 1000 abitanti:

da 1001 a 2000 abitanti: da 2001 a 5000 abitanti: da 5001 a 10000 abitanti: da 10001 a 20000 abitanti: da 20001 a 80000 abitanti: oltre gli 80000 abitanti:

200 mascherine 400 mascherine 500 mascherine 1000 mascherine 2000 mascherine 4000 mascherine 10000 mascherine

Sappiamo che il numero non potrà coprire tutte le esigenze ma ci sembra un primo importante passo avanti per continuare la battaglia contro il Covid 19. Inoltre vi informiamo che i nostri consiglieri Roberto Alicandri e Marco Federici già da questa mattina hanno incontrato il sindaco per capire insieme come intende procedere per la distribuzione. Sarà nostra cura tenervi informati.

Il Partito Democratico di Nettuno