Nella giornata odierna è stato registrato un nuovo caso di Coronavirus nel Comune di Nettuno. Si tratta di una donna di 76 anni che è stata posta in isolamento domiciliare avendo presentato sintomi lievi. Tuttora sono 59 le persone poste in isolamento domiciliare, due in meno di ieri. In tutto i contagi in città sono 42. Quattro i decessi.