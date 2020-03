Prevenzione Covid-19: da giovedì 26 marzo, chiamando il numero verde comunale attivo il trasporto per il ritiro della pensione - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Prevenzione Covid-19: da giovedì 26 marzo, chiamando il numero verde comunale 800 98 42 98, istituito dall’Amministrazione De Angelis, attivo anche il servizio trasporto per il ritiro della pensione

Da domani, giovedì 26 marzo, fino a mercoledì 1 aprile, chiamando il numero verde del Comune di Anzio 800 98 42 98, i cittadini anziati potranno usufruire, nella massima sicurezza, del servizio trasporto per il ritiro della pensione. Il numero verde comunale, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, consente anche ai cittadini over 65 ed alle persone con disabilità di prenotare la consegna a domicilio della spesa e delle medicine.

“Si tratta di un’attività pubblica di primaria importanza, – afferma l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana – che abbiamo implementato anche con nuovi servizi, come quello del trasporto in sicurezza per il ritiro della pensione” .

Inoltre chiamando il numero verde 800 98 42 98, attivato in tempi record dall’Amministrazione De Angelis, i cittadini potranno anche avere informazioni sul trasporto pubblico locale, contattare gli uffici comunali, ottenere eventuale sostegno psicologico da personale esperto ed accedere al servizio “Segnala al Sindaco”, con la possibilità di evidenziare urgenti problematiche sull’emergenza Covid-19.