Pagina Fb del Comune di Anzio, ore 16.00 Dantedì - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Pagina Fb del Comune di Anzio, ore 16.00 Dantedì – Salvatore Santucci interpreta alcuni canti dell’Inferno dantesco



Oggi è il primo “Dantedì”, giorno dedicato al simbolo della cultura italiana e fondatore della nostra lingua. Alle ore 16.00, sulla pagina Fb del Comune di Anzio, Salvatore Santucci, reciterà alcuni canti dell’Inferno dantesco. ll Sindaco De Angelis: “Periodo drammatico, Patria e Città unite intorno al Padre della lingua italiana”. L’Assessore Nolfi: “Invito tutti a seguire il breve video ed a leggere Dante. A breve il via a nuovi progetti”

25 marzo 1300, a 720 anni dal giorno nel quale gli studiosi individuano come l’inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, l’Italia celebra, per la prima volta il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri, Sommo Poeta e figura fondante della cultura italiana.

La Città di Anzio, alle ore 16.00 di oggi, 25 marzo 2020, sulla pagina Fb del Comune, ricorderà Dante Alighieri, simbolo di unità nazionale e pietra miliare della cultura italiana nel mondo, con la diffusione del video di Salvatore Santucci, magistrale interpretazione di alcuni canti dell’Inferno dantesco.

“Ricordare insieme il Sommo Poeta, con la condivisione di versi senza tempo, – afferma il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis – in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo, è un modo per unire ancora di più la Patria e la nostra Città, intorno al Padre della lingua italiana, a 699 anni dalla sua morte”.

Salvatore Santucci, insieme all’Associazione Culturale La Teca ed ai “Poerti Estinti”, interpreterà i canti dell’Inferno: III Caronte, V Paolo e Francesca, X Farinata, XIII Pier delle Vigne, XXVI Ulisse e XXXIII Ugolino.

“Invito tutti, studenti e cittadini, – dichiara l’Assessore alle politiche culturali e della scuola, Laura Nolfi – a seguire il video di Santucci, sulla pagina Fb del Comune di Anzio, che renderà onore al Sommo Poeta, nel giorno dell’inizio del lungo viaggio della Divina Commedia. Chiedo ai ragazzi, subito dopo, di leggere alcuni versi a piacere della Divina Commedia e di unirsi idealmente intorno al più grande Poeta italiano. Stiamo predisponendo un disciplinare che, a breve, ci consentirà di dare il via ad innovativi progetti, con il diretto coinvolgimento di alunni e studenti di ogni ordine e grado”.