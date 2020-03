Nettuno, Covid-19: Una donna di 98 anni positiva. Era andata in ospedale per la frattura del femore - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno, uno dei nuovi casi positivi al Covid-19 è una donna di 98 anni. L’anziana è arrivata agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, in seguito alla frattura del femore. I sanitari dopo averle misurato la temperatura, hanno proceduto ad effettuare il tampone risultato positivo. Messa in una delle stanze singole di isolamento Covid-19 del presidio ospedaliero, è in attesa di trasferimento nel primo ospedale disponibile per le malattie infettive. Restano gli anziani ad oggi le persone più colpite dal virus.