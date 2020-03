L'Assessore Nolfi: "Con le scuole chiuse numerosi interventi nei plessi e supporto per la didattica a distanza. Tutto andrà bene" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Covid-19, l’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, punto di riferimento per la popolazione scolastica. L’Assessore Nolfi: “Con le scuole chiuse numerosi interventi nei plessi e supporto per la didattica a distanza. Tutto andrà bene”

“In questi giorni difficili non è mai mancato il confronto con tutti i Dirigenti scolastici per dare supporto, al massimo delle nostre possibilità, ai plessi ed alle famiglie in difficoltà con la didattica a distanza. Gli uffici hanno tempestivamente sospeso il borsellino elettronico del servizio mensa e bloccato l’addebito del trasporto scolastico”.

Lo comunica l’Assessore alle Politiche Culturali e della Scuola, Laura Nolfi, in riferimento all’attività amministrativa dell’Ente, impegnata in Comune nel coordinamento di tutta una serie di attività per la popolazione scolastica.

“Nelle settimane scorse, con le scuole chiuse a causa del covid-19, – prosegue l’Assessore Nolfi – siamo intervenuti con la sistemazione del tetto alla Sirenetta di Lavinio mare, con la nuova pavimentazione in molte aule al Virgilio di Lavinio stazione, con i lavori di ripristino di alcuni servizi igienici al Falcone ed Acqua del Turco e con la riparazione di alcuni infissi al plesso Ambrosini. Inoltre avevamo programmato l’apertura di numerosi cantieri in altri plessi scolastici ma, al momento, a tutela dei lavoratori ed in osservanza delle direttive nazionali, è stato necessario sospendere gli interventi previsti”.

L’Assessore Laura Nolfi, inoltre, interviene rispetto alla rete di rapporti scolastici che si è istituita ad Anzio: “Un sentito ringraziamento lo rivolgo a tutti i docenti, ai rappresentanti dei genitori che stanno facendo da ponte con la scuola, alle famiglie che si sono adeguate ad una didattica diversa ma, soprattutto, agli alunni ed agli studenti, donne e uomini di domani, che partecipando attivamente ai progetti manterranno viva la memoria su questa delicata fase storica che stiamo vivendo. Tutto andrà bene”.

Per eventuali necessità ed informazioni è sempre attivo il contatto di posta elettronica istituzionale:

laura.nolfi@comune.anzio.roma.it