Emergenza Covid-19: per il conferimento urgente di potature e rifiuti ingombranti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Emergenza Covid-19: per il conferimento urgente di potature e rifiuti ingombranti è attivo il Centro Usa & Getta di Lavinio, chiuso il Centro in Via della Campana. L’Assessore Ranucci: “A breve il via ad un nuovo progetto per la raccolta del verde “

Emergenza Covid-19 Anzio: per il conferimento urgente dei rifiuti ingombranti e delle potature, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 18.00, è attivo il Centro Usa e Jetta di Via Goldoni a Lavinio Stazione.

Il Centro Usa e Jetta di Via della Campana, invece, nell’ambito dell’attività di prevenzione del coronavirus, è stato temporaneamente chiuso.

“In queste ore – afferma l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie, Giuseppe Ranucci – stiamo lavorando ad un nuovo progetto per la raccolta del verde e delle potature, finalizzato a ridurre al minimo gli spostamenti sul territorio”.