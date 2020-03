Nettuno, prevenzione coronavirus: 151 controlli e 7 denunce - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Controlli a tappeto quelli messi in campo oggi sul territorio di Nettuno per garantire il rispetto delle misure anticoronavirus e che saranno attivi anche per tutta la giornata di domani. Un lavoro coordinato dalla Questura di Roma e che ha visto la proficua collaborazione di tutte le Forze dell’Ordine con la divisione al controllo dei confini sulle principali arterie di ingresso al litorale. I Carabinieri sono stati impiegati su via Ardeatina, la Polizia di Stato sulla Nettunese, la Guardia di Finanza sulla via Nettuno-Velletri, la Polizia Locale di Nettuno sulla via Acciarella al confine con Latina e la Polizia Locale di Anzio al confine con Nettuno. Un intenso controllo anche sulle spiagge con la Polizia Locale di Nettuno che ha chiuso ogni accesso al mare dando seguito all’ordinanza del Sindaco Ing. Alessandro Coppola e sotto la guida dell’Assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale dott. Marco Roda che ha organizzato il lavoro degli agenti in intesa con il vicecomandante Albino Rizzo, impegnato sul campo in prima persona per garantire il rispetto delle misure di sicurezza per contrastare la diffusione del Covid -19. In tutto solo la Polizia Locale di Nettuno al confine con Latina ha controllato 151 automobilisti. 144 di questi erano previsti di regolare autocertificazione e si stavano spostando da e per il capoluogo pontino per motivi lavorativi. Sette persone, invece, sono state denunciate perché stavano eseguendo spostamenti senza valide motivazioni. Per quanto riguarda i casi di Coronavirus sul territorio nella giornata di oggi non sono pervenute al Comune di Nettuno dalla Asl Roma6 comunicazioni di ulteriori positività.