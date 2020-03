Coronavirus: Il vescovo di Abano in una lettera ai sacerdoti riporta 7 casi positivi ad Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il vescovo della Diocesi di Albano, Marcello Semeraro, in una lettera ha informato i sacerdoti del territorio dei nuovi casi di coronavirus aggiornati al 20 marzo. Nel documento si legge che i dati riportati non sono allarmanti come quelli del nord, ma la situazione non è tale da abbassare la guardia. Aggiunge inoltre che in alcune diocesi della Lombardia sono morti dei sacerdoti ed invita i religiosi ad una preghiera di suffragio. Conclude chiedendo ai suoi fratelli di continuare ad annunciare che Dio è misericordioso e pietoso. I casi riportati nel dettaglio dei comuni del territorio diocesiano e forniti al vescovo dall’Asl Rm 6, ad Anzio registrano 7 casi positivi. Un dato, ci informano che subirà un ulteriore variazione nelle prossime ore sia ad Anzio che Nettuno.