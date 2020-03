Anzio, denunciato positivo al coronavirus a spasso con il cane a Lavinio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Era a spasso con il cane come nulla fosse, peccato che l’uomo era gia’ risultato positivo al coronavirus. È successo ieri sera poco prima delle 20 a Lavinio, nel litorale sud di Roma. L’uomo, un romano di 60 anni fermato dai Carabinieri per un normale controllo, si e’ scoperto essere sottoposto a isolamento domiciliare dal 14 di marzo. Sprovvisto di mascherina, l’uomo autista di professione, e’ stato denunciato per violazione dell’articolo 650 del decreto emanato per il contenimento del contagio oltre che per delitti colposi contro la salute pubblica. (Ago/ Dire)