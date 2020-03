Pomezia: #IoRestoACasa, guida delle consegne a domicilio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Vuoi richiedere la spesa a domicilio ma non sai a chi rivolgerti? Da oggi il nostro Comune mette a disposizione una guida completa di negozi ed attività commerciali che fanno consegne a domicilio GRATUITE. Un modo per agevolare i cittadini in questa fase così delicata. L’elenco sarà costantemente aggiornato in base alle richieste pervenute. Per essere inseriti basta inviare una mail all’indirizzo consegneadomicilio@comune. pomezia.rm.it di chiarando espressamente il proprio impegno all’erogazione del servizio e indicando il nome dell’attività, un recapito telefonico e la zona del Comune dove è presente l’attività commerciale.