Nettuno, tabaccaio spara ad un ladro. Si valuta l’eccesso di legittima difesa - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’emergenza Covid- 19 non ha fermato i soliti ignoti. Infatti nella serata di ieri a Nettuno, il gestore di una tabaccheria ha sventato il furto dell’incasso della sua attività, esplodendo un colpo di pistola, che ha colpito uno dei tre malviventi, che con l’ausilio di un frullino elettrico, stavano provando a tagliare la serranda di metallo, per accedere all’interno dell’esercizio commerciale. I tre ladri, non avevano fatto i conti con il proprietario che era all’interno e si sono dati alla fuga. Gli agenti dell polizia di stato, nella nottata dopo aver dato seguito ad alcune intuizioni investigative, procedeva alla denuncia a piede libero di due rom, mentre per il tabaccaio si sta valutando l’eccesso di legittima difesa.