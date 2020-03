Nettuno, Mancini-Sanetti: Attiviamo il C.O.I. basta con la “Fuffa” mediatica - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno, subito monitoraggio e Centro Operativo Intercomunale. Questa è stata la nostra ultima responsabile proposta di ieri alla maggioranza di governo della Città di Nettuno. L’ennesimo contributo concreto, di idee e azioni da mettere in campo per la prevenzione e la tutela della salute pubblica. Abbiamo espresso più volte compiacimento per il recepimento da parte di questa Amministrazione rispetto i nostri contributi o suggerimenti per fronteggiare l’emergenza e cercare arginare la pandemia. Oggi serve uno scatto in più, visti i numeri: attiviamo immediatamente il C.O.I., al di là dei confini comunali e del campanilismo territoriale o delle rivendicazioni di primati di competenze politiche amministrative sul proprio territorio comunale. Le buone pratiche se utili per i cittadini siano condivise e adottate anche se iniziative altrui. Il software gestionale e di monitoraggio che ha adottato Ardea, ci sembra possa essere utile a tutti i comuni limitrofi. Se si attiva il COI di cui anche Ardea fa parte, con Nettuno capofila, probabilmente la politica viene supportata da tecnici e competenze che possono coadiuvarla nelle future scelte per la salvaguardia della salute pubblica e per la gestione della crisi sanitaria e socio-economica. Noi avremmo fatto questo, anche un passo di lato personale, non è il momento dei singoli e il tanto sbandierato buonismo del “tutti insieme ce la faremo” , non deve essere solo la solita retorica ipocrita che resta “fuffa” mediatica per apparire bravi, belli e buoni a tutti i costi. Oltre le parole, gli intenti, le raccomandazioni e rassicurazioni servono azioni determinate, lucide con obiettivi ben definiti. Va bene tutto, parlate pure ma lasciate agire chi è preposto per legge in queste situazioni di emergenza:

Stavolta è questione di vita o di morte,Signori!

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini