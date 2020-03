Nettuno, controlli a tappeto per l’emergenza Coronavirus - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Controlli a tappeto da parte della Polizia Locale di Nettuno sul territorio per garantire il rispetto delle misure adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus. In collaborazione anche con gli agenti delle polizie locali dei comuni confinanti ogni automobile in entrata e in uscita da Nettuno viene controllata per assicurarsi che gli occupanti abbiamo comprovati motivi di necessità per spostarsi. I controlli sono garantiti anche alla collaborazione con Carabinieri e Polizia di Stato, oltre che all’Associazione Nazionale Salvamento e alla Protezione Civile, quest’ultime impegnate soprattutto nel controllo delle spiagge e gli arenili dove è vietata ogni attività, anche quella sportiva, stretta questa decisa dal Sindaco Alessandro Coppola con l’ordinanza n. 5 del 20 marzo.

