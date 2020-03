Coronavirus: 23 casi nella città di Bad Pyrmont gemellata con Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sono 23 i casi registrati nella città di Bad Pyrmont, gemellata con Anzio, dove una buona parte della vita pubblica si è fermata: scuole chiuse, ristoranti chiusi, tranne i supermercati e le drogherie. Anche in Germania le persone lavorano da casa e gli studenti svolgono la loro attività didattica senza recarsi a scuola. Le famiglie hanno limitato i contatti con amici e parenti e si esce solo per andare al supermercato. Sono cauti, ci riferisce il nostro amico Jens Lucker cittadino di Bad Pyrmont, ma non paurosi. I cittadini come possono fanno lunghe passeggiate nei boschi, in attesa della fine dell’epidemia. I casi sono stati registrati nel territorio di Hameln-Bad Pyrmont. I primi erano persone ritornate dalla vacanza nel Tirl per sciare. Gli altri sono persone collegate ai primi contagi, ma ci si aspetta altri casi, nei prossimi giorni. Anche in Germania, ci sono gli appelli dei medici che invitano a restare in casa e molti fortunatamente, sembrano aver capito. Un in bocca al lupo alla città Bad Pyrmont con il nostro augurio di una veloce ripresa #AndráTuttoBene