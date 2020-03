Anzio, la figlia del pescatore positivo al Coronavirus smentisce le fake news sui contagi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, la figlia di un uomo risultato positivo al Coronavirus, ha scritto un post fb per smentire le Fake news che circolano:

“Ho deciso di scrivere questo post perché sono stufa di tutte le dicerie che ingiustamente si stanno diffondendo senza preoccuparsi minimamente della sensibilità delle persone direttamente coinvolte. Mio padre è uno dei pochi casi, ad Anzio, risultato positivo al coronavirus, ma con questo non permetto più a nessuno di divulgare false notizie e di creare inutile allarmismo. Fin dal principio, dall’insorgenza della sua febbre, sono state eseguite tutte le dovute procedure alla lettera, seguiti dalla Asl e dai nostri dottori di competenza. Pertanto sottolineo il fatto che mio padre appena ha riscontrato la febbre è stato A CASA SENZA INFETTARE NESSUNO A DESTRA E MANCA PER IL PORTO COME SI DICE; la modalità di contagio AD OGGI NON LA SAPPIAMO E SMENTISCO CATEGORICAMENTE QUANTO SI DICE SUL CONTATTO CON LA SUOCERA. Tutto è stato eseguito al fine di prendere i dovuti accorgimenti per evitare contagi, soprattutto per salvaguardare tutta la “grande famiglia dei pescatori” che tra loro si sostengono e si vogliono un gran bene. Invito chiunque voglia avere notizie veritiere di contattare la sottoscritta per impedire quanto è successo e quanto continua ancora a succedere , nella speranza che tutto si possa risolvere al meglio e al più presto.Basta audio inutili che riportano false notizie, basta alle discriminazioni e gli insulti che stiamo ricevendo ingiustamente senza il minimo fondamento. Di certo in famiglia non siamo contenti di avere questa situazione, è successo ma non deve essere una nostra colpa.

Se seguirete alla lettera le norme vigenti ne usciremo tutti, insieme e uniti.

Vi invito nuovamente ad avere rispetto per tutta la nostra famiglia e soprattutto per mio padre. Grazie”

Angela Spina

#restateincasa