Anzio, donate delle mascherine cucite a mano ed un termoscan agli Ospedali Riuniti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella giornata di ieri, sono state donate delle mascherine in cotone, riutilizzabili e sterilizzabili, agli infermieri del Padiglione Faina. A realizzarle Nadia Mannozzi e Marika Salvitti, che domani ne consegneranno delle altre. Un gesto di solidarietà e di vicinanza al personale medico infermieristico degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, che sta vivendo, questo momento drammatico di grande emergenza. L’ospedale ha ricevuto anche in donazione, un termoscan per misurare la temperatura a distanza. Uno strumento di sicurezza e prevenzione necessario per l’emergenza Covid-19, che per fortuna da qualche giorno é in dotazione al presidio ospedaliero.

(Nelle foto, le infermiere del Padiglione Faina e Nadia Mannozzi con Marika Salvitti donatrici delle mascherine)