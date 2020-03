Anzio, Candido De Angelis: Sono tre i casi positivi di coronavirus - L'Eco Del Litorale | Notizie online

I pazienti positivi al Covid-19, residenti ad Anzio ed accertati dal nostro Ospedale, per quanto di mia conoscenza, al momento ammontano complessivamente a tre.

Questo lo comunico soltanto per trasparenza verso i miei concittadini e per non dare l’idea, sbagliata, di voler nascondere qualcosa. Teniamo alta l’attenzione, atteniamoci rigorosamente alle direttive e stiamo idealmente vicino a tutte le persone che stanno lavorando, giorno e notte, per Anzio e per l’Italia.

Sono certo che torneremo a sorridere.

Il Sindaco Candido De Angelis