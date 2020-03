Nettuno, il centrosinistra: La chiusura dei reparti è momentanea ma rimaniamo vigili - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A seguito di quanto apparso sulla stampa circa lo spostamento dei punti nascita di Anzio e Velletri all’ospedale dei castelli ci siamo immediatamente attivati ed abbiamo interpellato i nostri riferimenti regionali. Come abbiamo detto più volte la sanità non ha colore e quindi in merito non sono accettabili posizioni preconcette o di parte. A seguito della nostra richiesta di chiarimenti ci è stata data ampia rassicurazione che questo spostamento sarà efficace solo per il periodo in cui tutto il nostro paese è sotto la pandemia coronavirus ed è finalizzata a creare meno rischi possibili ai nascituri accorpando tutte le nascite nella regione in pochi nosocomi.

Vogliamo inoltre rassicurare i nostri concittadini che quando sarà finalmente finita questa emergenza nazionale saremo i primi ad incalzare perché i reparti di ostetricia e ginecologia tornino operativi ad Anzio ed anzi che vengano implementati.

I consiglieri del PD di Nettuno

Roberto Alicandri

Marco Federici