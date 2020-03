Emergenza Coronavirus: Tim regala internet illimitato per 30 giorni - L'Eco Del Litorale | Notizie online

TIM decide di aiutare l’Italia in questi difficili giorni del blocco totale per colpa dell’epidemia da Coronavirus. Lo fa permettendo agli utenti di usufruire di un pacchetto di Giga illimitati da mobile e di chiamate illimitate dal fisso. Il tutto per un tempo di 30 giorni. Un piccolo contributo che sicuramente farà piacere a coloro che per colpa del virus hanno dovuto chiudere i propri negozi o i propri uffici e si ritrovano a dover lavorare o stare a casa forzatamente. TIM: come funziona la promozione. Di cosa si tratta dunque la promozione? TIM permette a tutti i clienti dell’operatore di avere per un mese Giga Illimitati dal proprio smartphone. Tutto può essere attivato direttamente sul sito di TIM Party e verrà poi disattivato automaticamente al termine dei 30 giorni.