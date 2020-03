Anzio, la lettera dei sindacati sulla chiusura dei reparti del punto nascite - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Al Direttore Generale ASL RM6 Dott. Narciso Mostarda

Al Direttore Amministrativo ASL RM6 Dott. Tommaso Antonucci

Al Direttore Sanitario ASL RM6 Dott. Mario Ronchetti

E p.c. All’Assessore alla Sanità della Regione Lazio

Dott. Alessio D’Amato

Alle Segreterie Regionali FPCGIL, CISL FP, UIL FPL

Loro sedi

Oggetto: Corrette relazioni sindacali

Egregi signori,

stiamo rilevando da una settimana a questa parte una scomparsa del rispetto delle relazioni sindacali o, in qualche caso, ad una sua parzializzazione, che abbiamo tollerato a fatica, nello spirito di favorire un lavoro organizzativo indispensabile a fronteggiare le difficoltà generate dalla epidemia. Non abbiamo intenzione di sostituirci alla politica sulle motivazioni di merito che stanno portando alla chiusura dei punti nascita di Anzio e Velletri (operazione sulla quale nutriamo diversi dubbi), ma che questo avvenga e con essa si proceda anche alla riorganizzazione dei servizi, mettendo mano anche a parti dell’atto aziendale, senza che vi sia nessuna comunicazione, ne formale ne informale alle OO.SS., non è accettabile.

Nessun decreto legge ha cancellato i diritti contrattuali, sebbene abbia generato qualche semplificazione amministrativa, ne gli sarebbe consentito. Quindi non è comprensibile come questa Direzione Aziendale pensi di gestire i propri doveri in tal senso. Comincia purtroppo ad essere evidente come per questa direzione la presenza delle OO.SS., in questo frangente, sia diventata superflua ed il comportamento in violazione delle regole sindacali, una prassi.

Ricordiamo che il CCNL è ancora vigente, come il D.Lgs 165/2001 e che la violazione delle norme su confronto e informazione costituisce comportamento antisindacale e questo indipendentemente dal peso delle organizzazioni sindacali. Se questa modalità un po’ troppo “semplificata” di relazioni sindacali dovesse essere perpetrata ulteriormente, prenderemo atto del fatto che non potrà più intendersi come affanno o svista, ma come metodo, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire.

In attesa di pronto riscontro, si porgono distinti saluti.

CGIL FP CISL FP UIL FPL RSU

Fabrizio Samorè Sandro De Paolis Enzo Pucci Remo Polverini