Anche Vodafone e Wind regalano giga internet per l’emergenza Coronavirus - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Vodafone ha deciso di rispondere all’emergenza Coronavirus in Italia, epicentro europeo dell’epidemia, con Giga illimitati per clienti consumer e business. Nel dettaglio, con lo scopo di assistere la popolazione del cordone sanitario maggiormente colpita dal Coronavirus, Vodafone sta regalando minuti e Giga illimitati per la durata di un mese. Anche Wind Tre ha deciso di partecipare al progetto di solidarietà digitale del governo. L’operatore telefonico ha annunciato che permetterà agli utenti di ottenere un’elevata quantità di gigabyte a tutti i propri utenti e che dalla seconda metà di marzo saranno progressivamente disponibili per tutti i clienti mobile voce ricaricabili ben 100 gigabyte di internet gratuiti da utilizzare per sette giorni. Ovviamente tali gigabyte si aggiungeranno a quelli previsti dalla propria promozione, che non saranno consumati durante la settimana. Gli utenti interessati saranno avvisati direttamente via SMS: non sarà chiesta alcuna procedura specifica per attivarli. Wind Tre ha semplicemente specificato che sarà disponibile a partire dalla seconda metà del mese, senza indicare la data esatta d’inizio.