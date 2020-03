Aggiornamento casi totali Coronavirus: In Italia 41035-899 nel Lazio-158 nell’Asl Rm 6 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sono 41.035 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (sono 5.322 in più rispetto a ieri per una crescita del 14,9%) . Di queste, sono decedute 3.4o5 (+427, +14,3%) e 4.440 sono guarite (+415, +10,3%). Attualmente i soggetti positivi sono 33.190. I pazienti ricoverati con sintomi sono 15.757; 2.498 sono in terapia intensiva (+241, +10,7%), mentre 14.935 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

I dati delle Regioni Lombardia 19884 (+2171, +12.3%) Emilia-Romagna 5214 (689, +15.2%) Veneto 3484 (+270, 8.4%) Piemonte 2932 (+591, 25,2%) Marche 1737 (+169, 10.8%) Liguria 1059 (+172, 19,4%) Campania 652 (+192, 41.7%) Toscana 1482 (+152, 11.4%) Sicilia 340 (+58, 2’.6%) Lazio 823 (+99, 13.7%) Friuli-Venezia Giulia 599 (+137, 29.7%) Abruzzo 385 (+122, 46.4%) Puglia 478 (+95, 24.8%) Umbria 334 (+87, 35.2%) Bolzano 436 (+60, 16%) Calabria 169 (+40, 31%) Sardegna 206 (+72, 53.7%) Valle d’Aosta 215 (+50, 30.3%) Trento 523 (+68, 14.9%) Molise 46 (+18, 64.3%) Basilicata 37 (+10, 37%)

I dati del Lazio:

Asl Roma 1: 9 nuovi casi positivi. 308 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Presi in carico al San Filippo Neri per la riabilitazione i 2 pazienti cinesi dello Spallanzani ora guariti

Asl Roma 2: 9 nuovi casi positivi. Deceduto uomo di 57 anni che era stato trasferito dal Policlinico Casilino allo Spallanzani. 35 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Roma 3: 8 nuovi casi positivi. 165 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Roma 4: 5 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 72 anni e una donna di 92 anni, entrambe con patologie pregresse. 357 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Roma 5: 10 nuovi casi positivi. 673 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 28 Marzo disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva

Asl Roma 6: 6 nuovi casi positivi. 158 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da sabato 21 Marzo disponibili ulteriori 20 posti letto al nuovo Ospedale dei Castelli

Asl Frosinone: 12 nuovi casi positivi. 32 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Positivo un bambino di 4 anni, previsto trasferimento all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sede di Palidoro

Asl Latina: 22 nuovi casi positivi di cui 7 a Fondi. 519 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da sabato 21 marzo all’Ospedale di Gaeta disponibili ulteriori 3 posti di terapia intensiva

Asl Rieti: 6 nuovi casi positivi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Viterbo: 12 nuovi casi positivi. 310 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Entro domani disponibili ulteriori 3 posti di terapia intensiva. Entro il 21 Marzo ulteriori 8 posti di malattie infettive