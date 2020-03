Pomezia: Effettuati 1.050 controlli ed emesse 81 sanzioni dalle forze dell’ordine negli ultimi due giorni - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sono fermi a 28 i casi accertati di Covid 19 a Pomezia. “Nessun nuovo caso negli ultimi due giorni – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – La situazione rimane stabile e ci fa ben sperare nelle misure adottate per il contenimento del contagio. L’attenzione rimane alta: nessuno deve uscire di casa se non per vera necessità. Ringrazio i cittadini che con grande sacrificio stanno rispettando le regole e le forze dell’ordine che stanno effettuando controlli a tappeto su persone e attività commerciali”.

Negli ultimi due giorni Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno infatti effettuato 1.050 controlli a persone in transito e attività commerciali emettendo 81 sanzioni per violazione delle regole imposte dal DPCM del 11 marzo. ​