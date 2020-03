Nettuno, tutte le misure straordinarie a sostegno delle attività economiche - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E’ stato deliberato dalla Giunta Comunale il documento che sancisce le prime misure urgenti in favore della cittadinanza per fronteggiare la crisi dovuta all’Emergenza Coronavirus. Un atto frutto di un lavoro corale di assessori, in primis dell’Assessore al Bilancio Ilaria Coppola, dell’Ufficio Ragioneria e del dirigente dell’Area Economico Finanziaria che sin dall’inizio dell’Emergenza hanno lavorato costantemente per dare risposte concrete, specialmente alle attività produttive che stanno soffrendo anche per una crisi economica oltre che per quella sanitaria in corso. Tra i provvedimenti adottati la sospensione del pagamento della tassa dei rifiuti (TARI), la riduzione della tariffa annuale del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità, la sospensione di eventuali rate per pagamenti dovuti al Comune di Nettuno fino al 31 agosto 2020, la sospensione del servizio di sosta a pagamento fino al 31 maggio 2020e la sospensione momentanea dei pagamenti delle rette di mense e Asilo Nido Comunale oltre che delle concessioni delle palestre comunali ed impianti sportivi.

“Abbiamo approvato tutte le misure che avevamo annunciato nei giorni scorsi – spiega l’Assessore al Bilancio Ilaria Coppola – si tratta solo di un primo intervento a cui seguiranno altri provvedimenti di sostegno. Nessun nettunese dovrà sentirsi solo in questo momento di difficoltà ma mi raccomando seguiamo le indicazioni dei sanitari e #andràtuttobene”.

“L’Amministrazione Comunale tutta, a partire da me – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – e passando per assessori, consiglieri e ogni dipendente impegnato negli uffici a garantire il normale svolgimento delle attività comunali, sono vicini ad ogni singolo cittadini e cercheremo di dare ad ognuno il sostegno e l’appoggio necessario. Ora più che mai è importante essere comunità. Solo uniti potremmo uscire da questa emergenza e invito nuovamente tutti i cittadini a rispettare le norme imposte per il bene e la salute di tutti”.

In allegato la delibera di Giunta n. 34 del 18/03/2020 con il dettaglio di tutte le straordinarie ed urgenti in aiuto delle attività economiche a seguito dei provvedimenti governativi per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.