Nettuno, Coronavirus: salgono a 18 i casi positivi accertati - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sono 17 in tutto i nuovi casi positivi al Covid-19 nella Asl Roma6 diffusi attraverso il bollettino ufficiale odierno. Tra questi risultano anche tre casi registrati a Nettuno. Le persone risultate positive al Coronavirus erano già in isolamento domiciliare perché nella cerchia delle persone già risultate positive al test. Questi tre casi si aggiungono ad altri tre registrati ieri, uno dei quali ha evidenziato un link con i casi precedenti, mentre si sta procedendo con lo studio degli altri due positivi per capire dove possono aver contratto il virus. Con questo aggiornamento salgono a 18 i casi di Coronavirus registrati a Nettuno.