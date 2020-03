Il Virus di mano in mano t’afferra pur da lontano. # E’ il “Corona” che gira in aria o siam noi a far malaria. # Senza guanti e mascherina il buongiorno vien di mattina. # Giran treni, metro e bus, viaggia con loro anche il virus. # Soli nel buio, stiam lontano, il peggio viene dall’arcano. # Troppi siam cari maestri, architettar occorre altri universi.