Anzio, donato il quadro dell’infermiera che culla l’Italia agli Ospedali Riuniti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Questa mattina agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, è stato donato un quadro dal noto tatuatore locale Lorenzo Toti, raffigurante un’infermiera che culla l’Italia malata tenendola in grembo, come fosse un bambino. L’immagine che ha spopolato sui social, è l’imitazione del disegno fatto dall’artista Franco Rivoli per i Carabinieri. Un omaggio per l’impegno e il coraggio, di tutte queste persone che lavorano al servizio della comunità. Il quadro è stato appeso all’ingresso del Padiglione Faina ed è l’ennesimo gesto a conferma, della grande stima e gratitudine dei cittadini, nei confronti del personale medico infermieristico del presidio ospedaliero, in prima linea in questi giorni drammatici per contenere l’avanzata del coronavirus.