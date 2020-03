Nettuno: la sintesi del Decreto Cura Italia del consigliere Alicandri - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Alla luce del decreto “Cura Italia” mi è parso utile sintetizzare alcuni punti per settore per favorirne la fruizione da parte dei nostri concittadini, in modo che possano utilizzare al meglio gli strumenti che gli vengono forniti dal Governo.

Fisco:

E’ sospeso il pagamento delle ritenute d’acconto, dell’Inps e dell’Inail e di qualsiasi altro adempimento fiscale fino al 31 Maggio;

Alle attività imprenditoriali è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di Marzo se il locale rientra nella categoria C1; Alle attività è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% del costo sostenuto per la sanificazione dei locali;

Ammortizzatori sociali:

E’ previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario che sostituisce quelli attualmente in vigore e rispetto al quale le Regioni possono autorizzare che venga applicato per tutte le aziende che abbiano almeno un lavoratore dipendente; Viene erogato un contributo una tantum di € 500,00 ai liberi professionisti, ai lavoratori co.co.co., ai lavoratori agricoli ed ai lavoratori dello spettacolo, se non titolari di pensione o di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; Proroga della domanda di disoccupazione agricola al 1 Giugno 2020; I termini per presentare domanda di disoccupazione (NASPI) sono ampliati a 128 giorni;

Lavoro e previdenza sociale:

I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare il lavoro agile a chi abbia nel proprio nucleo familiare un disabile ospitato in un centro riabilitazione chiuso dai precedenti provvedimenti; I genitori di bambini con età inferiore a 12 anni, lavoratori dipendenti privati, potranno usufruire di un congedo fino a 15 giorni retribuito al 50% oppure ricevere un bonus baby sitter fino ad un massimo di € 600,00; I giorni di permesso da art. 3 comma 3 l. 104/1992 che possono essere richiesti per i mesi di Marzo ed Aprile 2020 passano da 3 a 15 giorni; E’ istituito un bonus fino ad un massimo di € 100,00 per i lavoratori che hanno lavorato nel mese di Marzo 2020 e con un reddito inferiore ad € 40.000,00; Sospensione del pagamento dei contributi per i collaboratori domestici fino al 31 Maggio 2020; E’ istituito il congedo indennizzato per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche; Il periodo di quarantena con sorveglianza o fiduciaria viene equiparato alla malattia ed è escluso dal periodo di comporto; E’ sospeso il termine di decadenza delle prestazioni Inps ed Inail fino al 1 Giugno 2020;

Imprese:

Le piccole e medie imprese per determinati tipi di prestiti potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario fino al 33% del valore di tali operazioni finanziarie; Creazione di un fondo di garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro per ristrutturazioni debitorie; Viene supportata la liquidità delle imprese mediante la Cassa depositi e prestiti con garanzia dello Stato fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni;Creazione del credito di imposta per le tasse pagate su crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti;

Università:

Spostamento dell’ultima sessione di laurea del 2019 a Giugno 2020;

Enti locali:

Sospensione delle quote capitali dei mutui; Possibilità per giunte e consigli comunali di riunirsi in videoconferenza;

Sport:

Sospensione dei canoni per le associazioni sportive fino al 31 Maggio 2020; Creazione di un fondo per le indennità dei collaboratori sportivi.

Dott. Roberto Alicandri

Partito Democratico Nettuno