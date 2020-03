Nettuno: “La bellezza ci salverà”. Un viaggio tra i musei più belli del mondo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Vogliamo far partire da Nettuno un canto dedicato alla bellezza, all’arte e alla cultura. I tesori della nostra meravigliosa Nettuno, dei musei d’Italia, delle collezioni d’arte del mondo, ricche di opere frutto del genio italico ci solleveranno e ci permetteranno di viaggiare, lontani gli uni dagli altri ma coi cuori e le menti uniti dalle stesse emozioni e dall’orgoglio di essere Italiani. Invitiamo il Comune di Nettuno a condividere questo evento multimediale rivolto a tutta la cittadinanza come momento di unione, condivisione e consapevolezza. Approfittiamo di queste giornate “a casa” per godere delle bellezze del mondo. Anche se lontani dai luoghi del bello torniamo ad ammirare le opere d’arte frutto del genio umano.

Vi invitiamo ad un lungo tour tra i musei più ricchi del mondo, partendo dalla nostra bella città. Abbiamo bisogno anche di questo, cresciamo insieme.

Nettuno Progetto Comune

Articolo9

Studio52b

Per la serie #cosefighedafareacasa

10 musei da visitare stando a casa: tour virtuali e collezioni online.

1. La Storia del Borgo – Nettuno



2. Pinacoteca di Brera – Milano https://pinacotecabrera.org/

3. Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

4. Musei Vaticani – Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html

5. Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/

6. Prado – Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

7. Louvre – Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

8. British Museum – Londra https://www.britishmuseum.org/collection

9. Metropolitan Museum – New York https://artsandculture.google.com/explore

10. National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html

#IoRestoaCasa

#CulturaaCasa

#Nettuno