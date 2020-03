Emergenza Coronavirus: la Protezione civile autorizza il trattamento dei dati sensibili dei contagiati ai comuni e alle forze dell’ordine - L'Eco Del Litorale | Notizie online

È di pochi minuti fa la notizia che la Protezione Civile, ha autorizzato in considerazione del contesto in atto del Coronavirus, il trattamento dei dati sensibili dei contagiati e dei soggetti in quarantena. Una decisione presa laddove, risulti necessario per l’espletamento delle relative funzioni attribuitegli nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19. I dati personali, saranno inviati dalla Asl ai soggetti pubblici o privati che operano nel settore Sanitario Nazionale, allo scopo di assicurare una più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio. Pertanto si legge nel documento i dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie locali, devono assicurare la trasmissione dei dati a tutti i soggetti legittimati, in particolare modo alle Prefetture, alle forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco, nonché al fine di assicurare il servizio di assistenza ai Comuni.