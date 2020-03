Coronavirus, tre nuovi casi accertati a Nettuno e due ad Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Coronavirus, nell’Asl Roma 6 sono 15 i nuovi casi positivi e 41 le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Tra questi nuovi casi, 3 si registrano a Nettuno, arrivati nel reparto attrezzato per l’isolamento Covid-19 degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, dove sono stati stabilizzati. Si tratta di tre anziani, due donne ed un uomo con una grave polmonite, che sono in trasferimento verso lo Spallanzani. Con oggi a Nettuno sono 15 le persone risultate positive al Coronavirus. Mentre ad Anzio, i nuovi casi positivi sono 2 posti in isolamento domiciliare, che vanno ad aggiungersi agli altri tre casi e sono sotto sorveglianza sanitaria.