Anzio, l’assessore Nolfi: Emergenza Coronavirus, nessuna mano dall’opposizione solo critiche - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Vedere esponenti dell’opposizione ad Anzio, in un periodo terribile come quello che stiamo vivendo, ironizzare sulle preghiere social di Padre Francesco e sull’efficace campagna di informazione ai cittadini, messa in campo su indirizzo del nostro Sindaco, lascia completamente senza parole. Mi sarei aspettata la domanda “cosa possiamo fare per dare una mano?”… ma questo ad Anzio è fantapolitica, anche con una pandemia in corso e con la Città – in ginocchio – a causa del virus che, comunque, cambierà per sempre le nostre vite. Ieri sono stata in Comune, sono mamma di due bimbi piccoli e figlia di genitori che dovrei essere io ad assistere. Abbiamo fatto Giunta, per sospendere bollette sui rifiuti, accertamenti di tributi comunali e parcheggi… Nei prossimi giorni approveremo altri atti e comunicheremo altri servizi per i nostri concittadini. A Villa Sarsina, così come a Villa Adele e a Piazza Battisti, c’erano Dirigenti, Funzionari e Dipendenti che, nonostante tutto, stavano sul pezzo per aiutare i cittadini, per implementare i servizi e per dare seguito alla nostra azione amministrativa. A queste persone dico grazie, di vero cuore, così come ringrazio i nostri autisti dei pulmini alla guida dell’autobotte, la Polizia Locale ,il mondo del volontariato, il mondo della Scuola, che stanno facendo squadra con il nostro Sindaco e con tutti noi. Anzio, ancora una volta, sta dando prova di serietà, concretezza, efficienza, generosità ed amore verso gli altri, così come ha evidenziato Padre Francesco nel toccante messaggio social di ieri. Chi non ha fede e non ha condiviso, legittimamente, può girarsi dall’altra parte… ma a nessuno è consentito ironizzare sui simboli della nostra cara Anzio e tantomeno prendersi gioco di un Sindaco che, nonostante qualche problema di salute, è il primo ad entrare in Comune e l’ultimo ad uscire. Orgogliosa di far parte di questa Squadra.”

Laura Nolfi