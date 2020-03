Roma, Francesco Totti dona 15 macchinari all’Istituto Spallanzani - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti scende in campo, ma stavolta contro il Coronavirus. In collaborazione con Dash, ha donato 15 macchinari all’Istituto Spallanzani di Roma. Il suo appello per la raccolta fondi:

“Ragazzi, sono giorni difficili per l’Italia, ma insieme ce la faremo. Ed è per questo che anche io e Dash scendiamo in campo per vincere questa partita. Tutti insieme. Ci siamo già portati a casa il primo tempo, donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti ma, nel secondo tempo, unitevi a noi: ogni donazione, anche quella più piccola, sarà fondamentale per acquistare altri macchinari e vincere questa partita insieme. Grazie!”.