Nettuno, la polizia denuncia 6 persone per certificazione non consistente con il decreto - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La polizia di stato, in ottemperanza al DPDC del Governo per il contenimento del Coronavirus, ha proceduto all’identificazione di numerosi cittadini, in possesso della prescritta autocertificazione. Su sei di questi cittadini nettunesi, è stata valutata la non consistenza delle dichiarazioni, che ha fatto scattare per loro denuncia a piede libero. È bene sottolineare la linea di intervento degli uomini del Commissariato di Polizia di Anzio, in una positiva accettazione delle dichiarazioni, che certamente verificate espongono i cittadini ai provvedimenti previsti. Si prega la cittadinanza, tutta di rispettare gli obblighi di legge a tutela della propria e altrui salute.