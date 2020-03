La Polizia Locale di Ardea sta procedendo nei controlli dei cittadini che circolano sul territorio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La Polizia Locale di Ardea sta procedendo nei controlli dei cittadini che circolano sul territorio. Nella sola mattinata nei varchi eseguiti in:

1- via Laurentina svincolo Pontina;

2- via litoranea confini Torvaianica Anzio;

3- Via Santa Marina accesso castelli Romani;

4- Tor San Lorenzo centro;

sono state fermate oltre 45 persone.

Nel corso dei controlli eseguiti non sono emerse irregolarità in relazione a quanto previsto dal DPCM.

Il COC di Ardea con la Croce Rossa Italiana ha proceduto alla consegna di medicinali e beni di consumo per le categorie deboli e maggiormente a rischio di esposizione al virus.

“Questo COC sta lavorando sul territorio al fine di prevenire per quanto possibile gli spostamenti non necessari o rischiosi per i cittadini a rischio, offrendo assistenza, ciò in relazione al lavoro che si sta svolgendo nella Sala Operativa allestita presso il Comando del Corpo. Il lavoro svolto in stretto contatto con la ASL e la CRI, viene eseguito al fine di avere un coordinamento nel Centro Operativo Comunale, ove si è predisposta una procedura operativa che, a fronte delle notizie raccolte, permette di:

1 – circoscrivere aree a maggior rischio contagio calcolando i residenti;

2 – individuare tutti coloro che, appartenendo a categorie deboli o maggiormente a rischio (disabili ed anziani) che hanno la necessità e devono essere supportati per restare presso il proprio domicilio;

3- definire i percorsi ottimizzati per l’eventuale distribuzioni di farmaci e beni alimentari.

Ciò al fine di limitare gli spostamenti sul territorio comunale dei soggetti sopra individuati verosimilmente esposti a contagio.

Come già comunicato con gli allertamenti COC, ricordo che per ogni *segnalazione sul territorio è disponibile il numero 06.87609560* utile per comunicare, come già fatto da diversi cittadini, problematiche riconducibili all’emergenza sanitaria in atto. Ringrazio i cittadini per la collaborazione fin qui fornita.”