Gli asili nidi privati uniti contro il Covid-19: #nonabbandonateci - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Gli asili nidi privati lanciano il loro appello. Dopo la chiusura delle scuole dovuta alla disposizioni messe in campo dal Governo, contro la diffusione del Coronavirus sono disperati. Ad oggi per loro non sono previsti aiuti economici. Le loro attività non sono tutelate ed il loro futuro è in balia degli eventi. Dopo una lettera di aiuto scritta al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, hanno girato un video diventato virale con gli hashtag #nonabbandonateci #asilonidoprivato https://youtu.be/VIxWcdmpscg

Ad Anzio e Nettuno sono queste le strutture che si sono unite per un obiettivo comune:

– Cartoonia srl

– Didattivo ZERONOVANTANOVE

– Fiocco

– Mary Poppins

(Nettuno)

– Il Paese delle Meraviglie srl

– Il Girotondolo srl

– Gli Aristogatti

– Il Grillo Parlante Family srl

– Il Mondo a Colori

(Anzio)

Su Facebook invece è nato il gruppo: “Nidi e servizi per l’infanzia uniti contro il Covid-19” prima regionale ed ora diventato nazionale partito da un piccolo nucleo di persone che rappresentano questi nidi:

– Cartoonia di Nettuno

– Tenere Coccole di Roma

– Il Mondo di Alice di Ardea

– L’Orto dei Nani di Colleferro

– L’Isola dei Nani di Artena

– BioBimbo di Velletri

– Mirò2 di Aprilia