Anzio, autobotte operativa munita di kit di sicurezza - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Autobotte Comunale, con gli autisti del servizio trasporto scolastico, muniti di kit sicurezza, operativa sul territorio di Anzio, a tutela della salute dei cittadini. Lavinio Stazione, Lavinio Mare, Anzio Colonia, area esterna dell’Ospedale Riuniti, Via Casal di Claudia: sul territorio, anche oggi, lavora senza sosta l’autobotte comunale, con in servizio gli autisti del trasporto scolastico, muniti di kit mascherina, occhiali, amuchina e guanti, a tutela della salute di tutti i Cittadini. L’importante servizio pubblico, fortemente voluto dal Sindaco De Angelis, si aggiunge a tutta una serie di servizi utili ed iniziative sociali, sanitarie, culturali, territoriali, educative e commerciali, in supporto della cittadinanza, che saranno rese note la prossima settimana. Il servizio di sanificazione con l’autobotte comunale si aggiunge a quello che, durante le ore notturne, viene espletato dagli operatori ecologici, in base al seguente calendario di interventi notturni: giovedì 12 marzo Anzio centro, venerdì 13 marzo Santa Teresa, Sacro Cuore ed Anzio Colonia, sabato 14 marzo Quartiere Europa, Garbatella e Pinetella, domenica 15 marzo Falasche, Villa Claudia, Colle Cocchino e Pretura, lunedì 16 marzo Cincinnato, martedì 17 marzo Lavinio, mercoledì 18 marzo Pocacqua e Miglioramento, giovedì 19 marzo Sacida – Cavallo Morto, venerdì 20 marzo Lido dei Pini.