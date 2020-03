Arcobaleni contro il Coronavirus. Il messaggio di speranza parte dai bambini: #andràtuttobene - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Litorale non si arrende e nonostante le notizie sull’avanzata del Coronavirus, decine di famiglie con i loro splendidi bambini combattono la pandemia stando in casa e disegnando degli arcobaleni, che hanno appeso a cancelli, porte finestre e balconi con scritto #andràtuttobene. Un messaggio di speranza e di buon auspicio dei tantissimi bambini che con loro manine, hanno dato colore ed espressione a queste giornate drammatiche, che vedono gli italiani costretti dal virus alla distanza fisica, ma uniti per debellare questa epidemia, che ha stretto la nazione in una morsa di paura. In questo momento di grande destabilizzazione, è proprio dai più piccoli che parte il messaggio per infondere coraggio #andràtuttobene. Ad Anzio i bambini della scuola Sacida, sono capofila dell’iniziativa promossa da Sonia Federico, poi ci sono quelli di Nettuno, Ardea, Aprilia, e alcuni di Roma, centinaia di disegni inviati che affollano i social a dimostrazione che l’Italia resta in piedi ed attende fiduciosa la fine di questo difficile momento. Un plauso a questi meravigliosi bambini e alle loro famiglie.