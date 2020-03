Anzio, messe in campo le azioni di prevenzione al Covid-19 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Prevenzione Covid-19. Le azioni concrete del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis: “Nella giornata di domani il secondo step di disinfezione presso Uffici Pubblici, Centri anziani, Istituti Comprensivi e Commissariato di PS, compresi gli automezzi di servizio”

“Il programma di disinfezione proseguirà domani, venerdì 13 marzo, con gli interventi presso gli uffici di Piazza Cesare Battisti e di Villa Corsini Sarsina, l’Ufficio del Turista, gli uffici ed i servizi dei cinque Istituti Comprensivi e presso i due Centri Anziani di Via Aldobrandini e Quartiere Zodiaco a Lavinio Stazione. Inoltre, nella pianificazione del programma di disinfezione, abbiamo inserito gli uffici del Commissariato di PS Anzio-Nettuno, con trattamenti all’interno di tutti gli automezzi in servizio. Abbiamo dato la nostra disponibilità anche alle Stazioni dei Carabinieri ubicate sul nostro territorio. Colgo l’occasione per ringraziare le Donne egli Uomini delle Forze dell’Ordine e della nostra Polizia Locale, per il grande lavoro che stanno facendo, in giorni particolarmente complessi per tutta la popolazione”.



Il piano dettagliato degli interventi di disinfezione previsti per il 13 marzo:

squadra N. 1

Segreterie Didattiche:

I.C. Anzio 1 – Via Ambrosini Sede Centrale, ore 08:00

I.C. Anzio 2 – Viale Marconi Sede Centrale, ore 09:00

I.C. Anzio 3 – “Collodi” – Via Machiavelli, Sede Centrale ore 10:00

I.C. Anzio 4 – Sms Falcone – Via Ardeatina, 81 ore 11:00

I.C. Anzio 5 – Sms Virgilio – Via Goldoni, ore 12:00

Uffici Comune Piazza C. Battisti, ore 14:00

Ufficio Del Turista Di Piazza Pia, ore 17:00/17:30

Centro Anziani Via Del Leone (Q.re Zodiaco), ore 18:00/18:30

squadra N. 2

Commissariato Ps Di Anzio (3^ E 2^ Piano + N.6 macchine), ore 08:00

Autoparco Di Villa Adele (N. 11 Macchine). ore 10:30/11:00

Commissariato Ps Di Anzio (1^ Piano + N.6 Macchine), ore 14:00

Uffici Comune Villa Corsini Sarsina, Via Ambrosini, ore 15:30

Centro Anziani, Via Aldobrandini, ore 17:30/18:00.