L’Oms: il Coronavirus è una pandemia. 4291 le vittime, 827 italiane - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Abbiamo valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica”. Lo ha annunciato il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull’epidemia di coronavirus. “Siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Il covid-19 è virus che si sta diffondendo in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza degli uomini, non ha difese immunitarie”. Questa è la definizione di pandemia, secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute. I paesi colpiti sono 105 su un totale di 180, al momento ci sono più di 118.000 casi in 114 diversi Paesi, e i morti sono in tutto 4.291. Ora l’Oms avrà la facoltà di emanare direttive e inviare équipe nelle nazioni più colpite (nel rispetto della sovranità), come ha già fatto in Cina, Italia e Iran. In Italia, il bilancio dell’epidemia si aggrava con un numero di 10.590 casi, sono 1.004 le persone guarite e 827 le vittime. Sono 877 le persone al momento ricoverate in terapia intensiva.