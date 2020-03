Anzio, prevenzione coronavirus: disinfezioni dei 5 istituti comprensivi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Prevenzione Covid-19. Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis: “Al via la disinfezione presso gli uffici ed i locali di servizio dei cinque Istituti Comprensivi. Prima della ripresa dell’attività didattica sarà effettuato il trattamento in tutte le aule ed i locali dei plessi scolastici del territorio”

“In questi giorni, come attività di prevenzione virus Covid-19 ed a tutela del personale scolastico in servizio, sarà ultimato il trattamento di disinfezione, presso le segreterie didattiche, i servizi igienici e gli uffici, dei cinque Istituti Comprensivi del territorio comunale. A ridosso della ripresa dell’attività didattica, invece, a tutela della salute degli alunni, degli studenti e dei docenti, sarà effettuato il trattamento igienico sanitario in tutti le aule, i laboratori, i refettori e gli altri ambienti dei plessi scolastici del territorio”.

Lo comunica il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, costantemente presente, presso la “cabina di regia” di Villa Corsini Sarsina, per coordinare il piano di interventi a tutela della salute pubblica della cittadinanza.

Nelle prossime sarà effettuato il trattamento di disinfezione di tutti gli automezzi dell’Autoparco Comunale.

Nei giorni scorsi, inoltre, era stata effettuata la sanificazione dei mezzi per il trasporto scolastico e per il trasporto pubblico locale.