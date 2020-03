Anzio, non ce l’ha fatta Andrea Giorgetti. L’uomo la sera del 7 marzo ha avuto un incidente in via Santa Barbara a Nettuno. A bordo del suo scooter ha perso il controllo vicino il benzinaio AGIP, schiantandosi contro un’automobile. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Nonostante i tentativi di salvarlo è andato in coma, senza mai più svegliarsi. Andrea era molto conosciuto nella città di Anzio. La redazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia Giorgetti.