Anzio, Annalisa Guercio (Lega): #IoRestoaCasa per proteggere me, la mia famiglia e tutti i cittadini - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“In questi giorni tutti i cittadini, devono dimostrare un grande senso di responsabilità per la tutela della salute pubblica che è a rischio. Il Governo ci ha chiesto di restare in casa, per contenere la trasmissione del Coronavirus. Mettiamo da parte l’egoismo e atteniamoci scrupolosamente alle loro disposizioni. L’Italia da oggi è tutta zona Rossa, possiamo spostarci solo in casi di necessità o per acquisti di beni primari. È fondamentale evitare gli assembramenti, mantenere la distanza di sicurezza e soprattutto capire che per sconfiggere l’epidemia bisogna restare in casa. Un lasso di tempo, che sarà un’occasione per stare con la nostra famiglia e dedicarci ad attività che con la frenesia di tutti giorni, avevamo dimenticato. Un ringraziamento speciale va a tutti i medici e gli infermieri di tutta Italia e dei nostri comuni, che stanno fronteggiando un’emergenza a cui non erano preparati con coraggio e professionalità. Insieme possiamo farcela #IoRestoaCasa per proteggere me, la mia famiglia e tutti i cittadini”

Annalisa Guercio Cooordinatrice Lega di Anzio