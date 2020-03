Nettuno, Coronavirus: attivato il centro operativo comunale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Comune di Nettuno, nella persona del Sindaco Alessandro Coppola, resta in costante contatto con le autorità sanitarie competenti per monitorare le condizioni della nostra concittadina ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Spallanzani di Roma in condizioni serie. Si invitano tutti i cittadini ad adottare le misure di sicurezza previste per favorire il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Per far fronte allo stato di pre-allarme che si è venuto a creare sul nostro territorio è stato convocato dall’Ente il Centro Operativo Comunale che si è riunito questa mattina ed ha preso in carico la gestione delle attività attivando, al contempo, tutte le funzioni di supporto.