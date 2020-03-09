Coronavirus, la donna positiva di Nettuno è un’iscritta del centro anziani. L’informativa del centro anziani - L'Eco Del Litorale | Notizie online

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Coronavirus, la donna positiva di Nettuno è un’iscritta del centro anziani. L’informativa del centro anziani

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La signora di Nettuno risultata positiva al Covid-19, è un’iscritta del centro sociale anziani di Nettuno. Di seguito l’informativa della presidente Iolanda Bellobono:

“INFORMATIVA PER I SOCI DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI NETTUNO.
AVENDO APPRESO CHE LA SIGNORA TROVATA POSITIVA AL “CORONAVIRUS’ E’ UNA NOSTRA ISCRITTA, SENTO DOVEROSO DARE UNA SPIEGAZIONE AI SOCI CHE SI POTREBBERO SENTIRE COINVOLTI LA SIGNORA HA PARTECIPATO ALLA GITA ORGANIZZATA DAL CENTRO CHE SI È SVOLTA L’11 DI GENNAIO, DOPODICHÉ’ NON SI SONO FATTE PIU’ GITE, ALLA CENA ORGANIZZATA PER IL CARNEVALE NON HA PARTECIPATO, NE LEI NE IL MARITO.
LA SIGNORA NON FREQUENTA LA PALESTRA NE AL PALAZZETTO, NE NELLA NOSTRA SEDE. E’ ISCRITTA ALLA PISCINA, MA IL MESE DI FEBBRAIO NON HA SEGUITO I CORSI. SPERO DI ESSERE STATA ESAURIENTE. LE PRECAUZIONI LE DOBBIAMO PRENDERE A PRESCINDERE.”

LA PRESIDENTE
IOLANDA BELLOBONO

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