Coronavirus, la donna di Nettuno è in gravi condizioni - L'Eco Del Litorale | Notizie online

CORONAVIRUS, DONNA DI NETTUNO RICOVERATA ALLO SPALLANZANI IN CONDIZIONI SERIE. IL SINDACO: “INVITO TUTTI AD ATTEGGIAMENTI PRUDENTI”

All’esito delle ulteriori analisi che sono state effettuate ieri su una donna di Nettuno, dall’Ospedale Spallanzani di Roma, confermano il caso positivo al Covid – 19. La paziente della nostra cittadina, a cui facciamo i migliori auguri per una pronta guarigione, è attualmente ricoverata presso l’ospedale romano in terapia intensiva. Le sue condizioni, ci dicono i medici, sono serie. Rinnovo quindi l’invito a tutti i cittadini di attenersi scrupolosamente alle indicazioni del Governo e della Regione Invito gli anziani a restare a casa o uscire all’area aperta senza avvicinare altre persone, ad evitare i luoghi di affollamento e a non scambiare gesti di saluto. Non andate negli studi medici e, nel dubbio di avere il contagio non andate in ospedale né in pronto soccorso ma chiamate i numeri di pubblica utilità 112 o 1500.

Invito tutta la popolazione di Nettuno, con particolare riguardo ai giovani che sono meno a rischio ma veicolano il virus e sono fonte di rischio per i parenti più anziani, ad attenersi ai comportamenti di prudenza più alta per evitare che le misure di sicurezza nazionale già applicate in altre Regioni e Province possano diventare necessari anche da noi.

Infine invito i cittadini ad evitare comportamenti isterici e da caccia alle streghe, rispettando la dignità delle persone e della famiglie colpita dal virus. Non accetteremo comportamenti incivili in un momento in cui la comunità cittadina deve dare conto del proprio valore, della propria unità e della solidarietà umana che sempre ci deve caratterizzare. Insieme, uniti e solidali gli uni con gli altri, supereremo anche questo momento.

IL SINDACO DELLA CITTA’ DI NETTUNO

Alessandro Coppola