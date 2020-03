Non sono le emergenze nazionali, a fermare l’attività degli uomini del commissariato di Polizia di Anzio, infatti nella giornata del 6 marzo, hanno proceduto all’arresto di un giovane di Nettuno, per detenzione ai fini di spaccio di 120 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina. L’uomo di 33 anni, aveva indosso un numero considerevole di dosi da consegnare. L’attività investigativa, ha fatto emergere una rete di spaccio gestita da incensurati. Sono ancora in corso le indagini.