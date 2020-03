Nettuno, il centrosinistra chiede la sospensione delle commissioni e del consiglio a tutela della salute pubblica - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella giornata di ieri abbiamo inviato una pec al sindaco, al presidente del consiglio comunale ed al segretario comunale per evidenziare i nostri dubbi circa il regolare svolgersi delle commissioni e dei consigli comunali in questo periodo di forte espansione del coronavirus – covid 19. A tutela della salute della cittadinanza ed anche quindi degli amministratori pubblici abbiamo quindi proposto la sospensione delle attività, questo perché la politica deve continuare a lavorare per il bene dei cittadini e quindi durante questa pandemia si dovrebbe riunire solo per motivi attinenti la gestione del pericolo. Concordiamo quindi con le preoccupazioni espresse anche dai consiglieri di Nettuno Progetto Comune e facciamo appello affinché il DCPM del 4 marzo 2020 venga applicato nel modo più esteso e quindi più efficace per la tutela della salute pubblica.

Waldemaro C. Marchiafava

Marco Federici

Antonio Taurelli

Roberto Alicandri